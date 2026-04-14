Kallas all’Onu | su Hormuz serve una coalizione internazionale

Durante una riunione all’Onu, un rappresentante ha dichiarato che la situazione nello Stretto di Hormuz richiede una risposta internazionale forte e coordinata. Ha evidenziato come gli eventi recenti nella regione siano un segnale chiaro della necessità di un impegno condiviso per garantire la sicurezza marittima. La richiesta di una coalizione internazionale mira a rafforzare la presenza e le misure di tutela in questa area strategica.

Roma, 14 aprile 2026 – “Quanto sta accadendo oggi nello Stretto di Hormuz rappresenta il più chiaro appello finora per una forte coalizione internazionale sulla sicurezza marittima”. Ad affermarlo è stata l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas, che in un intervento pronunciato ieri durante una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata ai rapporti tra ONU e Unione europea ha delineato la posizione di Bruxelles sull’attuale crisi e sul futuro degli organismi multilaterali. Come indicato da Kallas, sul sul tavolo ci sono “numerose iniziative”, ma gli obiettivi sono...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kallas all’Onu: su Hormuz serve una coalizione internazionale Leggi anche: Kallas: Nello stretto di Hormuz pensare ad una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano Kallas: Nello stretto di Hormuz pensare ad una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 “Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è...