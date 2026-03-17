Iran l’ambasciatore a Roma | Parole Meloni Tajani e Crosetto importanti e preziose

L'ambasciatore iraniano a Roma ha commentato le dichiarazioni di alcuni ministri italiani, definendole importanti e preziose. Ha inoltre spiegato la posizione di Teheran riguardo allo Stretto di Hormuz e ha smentito le voci sullo stato di salute della nuova Guida Suprema. La sua dichiarazione si concentra su aspetti legati alla politica estera e alla situazione interna dell’Iran.

(Adnkronos) – L'ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza Sabouri, elogia le posizioni del governo italiano sulla guerra in Medio Oriente, chiarisce la linea di Teheran sullo Stretto di Hormuz e smentisce le voci sullo stato di salute della nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei. In un'intervista all'Adnkronos, sottolinea inoltre l'apprezzamento di Teheran per la forte mobilitazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran convoca l’ambasciatore italiano Amedei: “Parole di Tajani su pasdaran sono irresponsabili”Teheran ha infatti convocato l’ambasciatore italiano, Paola Amedei, al ministero degli Esteri per discutere di queste affermazioni, come riporta il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parole Meloni Temi più discussi: Iran, l'ambasciatore d'Israele in Italia Peled: Apprezziamo molto il governo italiano e la sua posizione; Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Iran, Meloni: Non condivido, né condanno. Ed è scontro sulle lodi di Donald Trump; Scontro Meloni-Conte in Aula: Nel 2020 non condannò gli Usa. Paragone privo di scrupoli. L'incontro tra il viceministro Cirielli e l'ambasciatore russo Paramonov è un caso, Meloni arrabbiata? FalsoPolemica sull'incontro tra Edmondo Cirielli e l'ambasciatore russo Paramonov, chiarimento del viceministro sulla reazione di Giorgia Meloni. virgilio.it Crisi in Iran e guerra in Ucraina, scoppia il caso diplomatico: l'ambasciata russa contro MeloniScontro diplomatico tra Italia e Russia dopo le parole di Meloni su Ucraina e Iran: la replica durissima dell’ambasciata di Mosca. tag24.it "Le parole di Giorgia Meloni sono parole in libertà, perché far credere agli italiani che davvero stupratori, spacciatori e pedofili saranno rimessi in libertà, e non andranno in carcere se vince il No significa raccontare frottole al Paese. La realtà è che invece la p - facebook.com facebook #tagada Raffaele Nevi commenta in modo duro le parole di Landini dopo che a Roma sono state bruciate foto di Meloni e Nordio x.com