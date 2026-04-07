Bari vecchia rubata l’edicola di Padre Pio | sospetto B&B

A Bari vecchia, in strada Arco Basso, è stata denunciata la scomparsa dell’edicola votiva dedicata a Padre Pio. La segnalazione è arrivata da Michele Fanelli, presidente del Circolo Acli Dalfino. Secondo quanto riferito, l’edicola è stata rubata, e si sospetta un collegamento con un possibile B&B nei dintorni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

A Bari vecchia, in strada Arco Basso, è sparita l’edicola votiva di Padre Pio. La denuncia è stata mossa da Michele Fanelli, che presiede il Circolo Acli Dalfino. L’opera in tempera su legno era stata posizionata proprio in quel punto il 16 giugno 2002. Quella data coincideva con la santificazione del frate capucino e l’installazione serviva a rimpiazzare un precedente bassorilievo che era già stato rubato. Il quartiere ha vissuto l’arrivo del quadro come un evento collettivo, celebrando l’inaugurazione con una processione serale che ha una partecipazione sentita. Nel corso degli anni, quel muro è diventato un luogo di preghiera quotidiana per i residenti e visitava la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari vecchia, rubata l’edicola di Padre Pio: sospetto B&B La statua di Padre Pio distrutta dalle onde, il bel gesto di un ragazzo: "Era opera di mio padre, torno per ricostruirla"L'opera abbelliva il lungomare di Nizza di Sicilia ma dopo il ciclone Harry è stata trascinata in mare. Turismo, a Bari hotel e B&b pieni all?83%: «Il Bif&st incide positivamente»Aprendo il sito di Booking ieri mattina, e cercando un posto in hotel o B&b della città che aderiscono al circuito per la settimana del Bif&st di...