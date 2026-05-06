Ruba cento euro di parmigiano e poi cerca di fuggire dal centro commerciale | preso

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire dal centro commerciale con cento euro di parmigiano rubati. Dopo aver preso la merce, ha spintonato un addetto alla sorveglianza nel tentativo di allontanarsi. Tuttavia, è stato fermato e trattenuto dai carabinieri poco prima di poter lasciare l’area. L’intera vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

In fuga col bottino, spintona un addetto alla sorveglianza ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri all’esterno del centro commerciale. I fatti si sono svolti nel pomeriggio dello scorso 30 aprile. A finire in manette un uomo di 48 anni, con precedenti penali, accusato di rapina impropria.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Prima rapina un passante, poi ruba in un'auto e va al centro commercialePomeriggio particolarmente concitato quello vissuto lo scorso 27 aprile dai carabinieri di Vaneze Monte Bondone e di Civezzano, terminato però con un... Leggi anche: Dieci minuti per fuggire dal centro di accoglienza. La giostra dei minorenni fermati in metro e poi di nuovo liberi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ruba 100 euro dalla cassa della pizzeria ma non sfugge alle telecamere di videosorveglianza: 21enne denunciato; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: BRESSANONE, RUBA 100 EURO DALLA CASSA DI UNA PIZZERIA: IDENTIFICATO E DENUNCIATO; Ruba cibo in un supermercato, viene arrestato e portato in cella; L'e-bike che va a ruba: potente, costa poco e si compra su Amazon. Ruba 100 euro dalla cassa della pizzeria ma non sfugge alle telecamere di videosorveglianza: 21enne denunciatoBRESSANONE. Sono bastate poche ore ai carabinieri di Bressanone per identificare e denunciare l'autore di un furto ai danni di una nota pizzeria del centro cittadino. Le indagini sono scattate a segui ... ildolomiti.it Bressanone, ruba 100 euro dalla cassa di una pizzeria: identificato e denunciatoIndagine lampo dei carabinieri dopo la denuncia della titolare del locale. Decisive le immagini della videosorveglianza, che hanno permesso di riconoscere il giovane e ricostruire l’accaduto fino alla ... altoadige.it #DarioFo100 – « Cento anni in cento paesi ». Episode 2/12 sur "Settimo: ruba un po' meno". Altritaliani est très heureux de contribuer à l’hommage organisé à l’occasion du centenaire de sa naissance par la Fondazione Dario Fo e Franca Rame grâce à Brigitt - facebook.com facebook