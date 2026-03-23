Dieci minuti per fuggire dal centro di accoglienza La giostra dei minorenni fermati in metro e poi di nuovo liberi

La notizia l'avevamo lanciata a inizio febbraio. Le segnalazioni continuano e stando a quando appreso molti di solo sono stati 'pizzicati' nelle stazioni delle metro di Roma Ci vogliono dieci minuti per fuggire dal centro di primo accoglienza della Croce Rossa di via Ramazzini. Casi che avevamo denunciato un mese fa e che sono continuati con un altro aspetto, noto anche alle forze dell'ordine. Alcuni di quei giovanissimi scappati sono stati identificati nelle metropolitane di Roma. Borseggia passeggera sul bus 64, ma è una poliziotta. Inseguito e arrestato Il Comune si è arreso. Gli appuntamenti a Roma per la carta di identità passano (a pagamento) solo dalle agenzie La tenuta da 100 ettari, i farmaci per sedare un'anziana e la mazzetta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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FLEABAG Serie su prime Geniale…. Non svelo altro o vi piacerà e la guarderete tutta o non vedrete neanche i primi dieci minuti …. facebook

La Bertram conduce 59-56 con dieci minuti da giocare 3 Gorham 14 punti, Strautins 10, Biligha, Manjon e Vital 8 x.com