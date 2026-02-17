Traffico di droga tra Sicilia e Catalogna smantellata rete internazionale | 12 arresti e beni sequestrati per un milione di euro

La Guardia di finanza di Catania e la Policía Nacional spagnola hanno smantellato una rete di traffico di droga tra Sicilia e Catalogna, arrestando 12 persone e sequestrando beni per un valore di un milione di euro. La scoperta è avvenuta dopo mesi di indagini che hanno portato alla confisca di numerosi conti bancari e immobili riconducibili ai membri dell'organizzazione.

Operazione congiunta tra Italia e Spagna. La Guardia di finanza di Catania, insieme alla Policía Nacional spagnola, ha disarticolato un'organizzazione criminale impegnata nel traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia orientale e la Catalogna. L'attività investigativa, denominata "Barcellona Express" e "Farfalla", si è conclusa con 12 misure cautelari. In particolare, sei indagati sono stati posti agli arresti domiciliari in Italia, mentre tra i soggetti fermati in Spagna due sono finiti in carcere e quattro sono stati sottoposti al divieto di espatrio con obbligo di presentazione.

