Il governo ha annunciato una proroga della rottamazione quinquies, estendendola a specifiche regioni come Sicilia, Sardegna e Calabria. La misura permette ai contribuenti di aderire alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari, ma con alcune restrizioni. In particolare, non è possibile includere nel piano i debiti derivanti da accertamenti ancora in corso o da atti di riscossione non definiti.

? Cosa scoprirai Chi può beneficiare della proroga per la rottamazione quinquies?. Cosa impedisce di includere i debiti da accertamento nel pacchetto?. Perché i regolamenti comunali possono bloccare l'accesso alle agevolazioni?. Come cambieranno le regole per i debiti verso gli enti locali?.? In Breve Proroga tre mesi per residenti in Sicilia, Sardegna e Calabria fino al 31 luglio 2026.. Pagamenti rateizzabili in 54 rate bimestrali o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026.. Esclusi dai benefici i debiti per accertamenti fiscali e crediti verso enti locali.. Lega propone proroga generale al 31 maggio 2026 e remissione in bonis precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rottamazione quinquies: proroga per Sicilia, Sardegna e Calabria

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