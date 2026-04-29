Balneari blitz al Senato | ok alla proroga delle concessioni in Sicilia Calabria e Sardegna
Nel corso di una riunione al Senato, è stata approvata la proroga delle concessioni balneari in alcune regioni italiane, tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione è stata motivata dai danni causati dall’erosione delle coste e dagli eventi meteorologici estremi che hanno interessato quelle zone. La proroga riguarda le concessioni già esistenti, senza prevedere nuove assegnazioni o modifiche alle regole attuali.
“In ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito in particolare il territorio della.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie correlate
Sud in difficoltà: Governo verso la proroga dei bilanci comunali per danni da maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna.Il governo si prepara a concedere una proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni...
Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini...