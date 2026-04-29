Balneari blitz al Senato | ok alla proroga delle concessioni in Sicilia Calabria e Sardegna

Nel corso di una riunione al Senato, è stata approvata la proroga delle concessioni balneari in alcune regioni italiane, tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione è stata motivata dai danni causati dall’erosione delle coste e dagli eventi meteorologici estremi che hanno interessato quelle zone. La proroga riguarda le concessioni già esistenti, senza prevedere nuove assegnazioni o modifiche alle regole attuali.