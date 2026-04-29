Balneari blitz al Senato | ok alla proroga delle concessioni in Sicilia Calabria e Sardegna

Da ilsole24ore.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una riunione al Senato, è stata approvata la proroga delle concessioni balneari in alcune regioni italiane, tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione è stata motivata dai danni causati dall’erosione delle coste e dagli eventi meteorologici estremi che hanno interessato quelle zone. La proroga riguarda le concessioni già esistenti, senza prevedere nuove assegnazioni o modifiche alle regole attuali.

“In ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito in particolare il territorio della.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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