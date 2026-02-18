Sud in difficoltà | Governo verso la proroga dei bilanci comunali per danni da maltempo in Calabria Sicilia e Sardegna

Il governo ha deciso di prorogare i tempi per l’approvazione dei bilanci comunali in Calabria, Sicilia e Sardegna, a causa dei danni causati dal maltempo. Le piogge intense e le alluvioni hanno rallentato le attività amministrative nei Comuni di queste regioni, che ora devono gestire le emergenze e i danni materiali. La misura mira a dare più tempo agli enti locali per pianificare interventi e ricostruzione.

Maltempo al Sud: Proroga Bilanci Comuni per Calabria, Sicilia e Sardegna. Il governo si prepara a concedere una proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni duramente colpite dalle recenti emergenze meteorologiche. La decisione, anticipata dal sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, mira a sostenere le amministrazioni comunali nella gestione dei danni e nella complessa fase di ricostruzione, alleggerendo le scadenze amministrative. Un'Emergenza che Blocca le Finanze Locali. Le ondate di maltempo che hanno flagellato Calabria, Sicilia e Sardegna negli ultimi mesi hanno causato danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive.

Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgentiIl governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

