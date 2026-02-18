Sud in difficoltà | Governo verso la proroga dei bilanci comunali per danni da maltempo in Calabria Sicilia e Sardegna
Il governo ha deciso di prorogare i tempi per l’approvazione dei bilanci comunali in Calabria, Sicilia e Sardegna, a causa dei danni causati dal maltempo. Le piogge intense e le alluvioni hanno rallentato le attività amministrative nei Comuni di queste regioni, che ora devono gestire le emergenze e i danni materiali. La misura mira a dare più tempo agli enti locali per pianificare interventi e ricostruzione.
Maltempo al Sud: Proroga Bilanci Comuni per Calabria, Sicilia e Sardegna. Il governo si prepara a concedere una proroga per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni duramente colpite dalle recenti emergenze meteorologiche. La decisione, anticipata dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, mira a sostenere le amministrazioni comunali nella gestione dei danni e nella complessa fase di ricostruzione, alleggerendo le scadenze amministrative. Un’Emergenza che Blocca le Finanze Locali. Le ondate di maltempo che hanno flagellato Calabria, Sicilia e Sardegna negli ultimi mesi hanno causato danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria, Sicilia e Sardegna: Governo pronto a prorogare i termini per i bilanci comunali dopo le emergenze meteo.Il governo interviene per prorogare i tempi dei bilanci comunali in Calabria, Sicilia e Sardegna, colpiti dalle recenti tempeste che hanno provocato danni alle infrastrutture.
Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgentiIl governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, cresce il conto delle devastazioni: Dal Governo risorse straordinarie; Senatore Lorefice (M5S): Governo sbilanciato, prima Pucci e poi Niscemi; Maltempo a Messina, il Governo rassicura: Fondi nel prossimo decreto. Ma l'allerta continua al Sud; Maltempo al Sud, fiumi esondati e centinaia di evacuati in Calabria.
Bova (Forum sociosanitario): Sud in grandissima difficoltà su tutti i frontiDal rapporto Svimez emerge un’Italia a due velocità, con il Sud in grandissima difficoltà, su tutti i fronti. Quel che appare con estrema chiarezza è l’aumento della popolazione povera. Una persona ... quotidianosanita.it
Iss: Il 30% degli italiani afferma di non godere di buona salute. Il 43% tra chi ha difficoltà economiche. Gap Nord-Sud in crescitaLo rivelano i dati della Sorveglianza PASSI relativi al quadriennio 2015-2018. I dati confermano e mettono ancora una volta in evidenza significative differenze sociali nella salute e nell’accesso ... quotidianosanita.it
Caos a Tenerife Sud: l'incubo delle code mette in difficoltà il motore turistico dell'isola. L'aeroporto di Tenerife Sud-Reina Sofía ha vissuto un'altra settimana critica. Quello che dovrebbe essere un benvenuto idilliaco per migliaia di visitatori si è trasformato, sec facebook
Siamo vicini alle popolazioni colpite anche oggi dal maltempo nel Sud e nelle Isole. Aiuteremo i comuni in maggiore difficoltà, a cominciare da Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio in Calabria, dove hanno ceduto gli argini del fiume Crati e ci sono circa 5 x.com