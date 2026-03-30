Il Comune di Monreale ha approvato il regolamento per la “rottamazione quinquies” dei debiti tributari, sulla base della legge approvata a fine dicembre 2023. La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione, compresi tributi locali e entrate patrimoniali. La decisione rende Monreale uno dei primi comuni in Sicilia a adottare questa procedura, con l’obiettivo di facilitare il pagamento dei debiti da parte dei contribuenti.

Monreale,– Il Comune di Monreale è tra i primi in Sicilia ad aver approvato il regolamento per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, relativi ai tributi locali e alle entrate patrimoniali, in attuazione della legge 28 dicembre 2023, n. 213. «La “rottamazione quinquies” rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Monreale per regolarizzare la propria posizione debitoria e ripartire con maggiore serenità» – ha dichiarato l’Assessore Battaglia – «ancora una volta l’Amministrazione dimostra di essere al fianco dei cittadini e non una controparte». Il regolamento consente ai contribuenti di definire i propri debiti con condizioni agevolate, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, approvata la “rottamazione quinquies” per i debiti tributario, Battaglia: “Amministrazione vicina ai cittadini”

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