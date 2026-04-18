Il 30 aprile si avvicina come data limite per la presentazione delle domande di rottamazione-quinquies, prevista per il 2026. Questa misura permette ai contribuenti di regolarizzare determinati debiti iscritti a ruolo, offrendo la possibilità di ridurre l'importo dovuto. La scadenza rappresenta un’opportunità per chi desidera usufruire di questa sanatoria, che riguarda specifici carichi fiscali accumulati negli anni passati.

Roma, 18 aprile 2026 – Scatta il conto alla rovescia per la rottamazione-quinquies. Il termine per presentare la domanda è fissato al 30 aprile e, per i contribuenti interessati, si apre una finestra che può alleggerire in modo significativo il peso dei debiti iscritti a ruolo. La nuova definizione agevolata, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, consente infatti di saldare alcune pendenze con il Fisco e con l’Inps senza versare sanzioni, interessi e aggio, con la possibilità di scegliere tra pagamento in unica soluzione o un piano fino a 54 rate bimestrali in 9 anni. Il dato economicamente più rilevante è proprio questo: non si tratta di una sanatoria generalizzata, ma di una misura selettiva che punta a rendere più sostenibile il rientro per una platea circoscritta di contribuenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rottamazione quinquies 2026, scadenza vicina. Ecco i debiti che rientrano nella sanatoria

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