Rotonda per Craxi un errore dissociarsi Gli anni ‘80 furono un periodo di crescita

La segreteria comunale di Forza Italia a Ferrara ha ringraziato la senatrice Stefania Craxi per aver partecipato all’intitolazione della rotatoria dedicata a Bettino Craxi, avvenuta il 30 aprile. La cerimonia si è svolta nel capoluogo emiliano, dove è stata posta una targa con l’iscrizione che ricorda il ruolo di uomo di Stato del padre della senatrice. La decisione di non dissociarsi dall’evento è stata definita un errore dagli esponenti del partito.

La segreteria comunale di Forza Italia Ferrara esprime "gratitudine" alla senatrice Stefania Craxi per la sua presenza a Ferrara il 30 aprile, in occasione dell’intitolazione della rotonda dedicata al padre Bettino ‘uomo di Stato’, secondo l’iscrizione utilizzata dal Comune. "Se da un lato l’occasione è stata il momento per la diaspora socialista di rivedersi e parlarsi si legge in una nota di Forza Italia –, dall’altro lato, purtroppo, non sono mancare esternazioni di esponenti di sinistra e dei partiti eredi del Pci, volte a dileggiare la memoria di Craxi e a criticare la decisione di questa amministrazione di dedicargli uno spazio pubblico, dissociandosi dalla scelta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rotonda per Craxi, un errore dissociarsi. Gli anni ‘80 furono un periodo di crescita" Notizie correlate Polemiche per l'intitolazione della rotonda a Craxi, la replica di Forza ItaliaL’intitolazione della rotonda di via Pannonius a Bettino Craxi ha portato qualche polemica in città. Leggi anche: Una rotonda dedicata a Bettino Craxi, attesa la figlia per l’intitolazione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polemiche per l'intitolazione della rotonda a Craxi, la replica di Forza Italia; Rotonda per Craxi, un errore dissociarsi. Gli anni ‘80 furono un periodo di crescita; FERRARA: Intitolata a Bettino Craxi una rotonda a ridosso della mura cittadine; ORA TOCCA A MILANO: TRIBUTO A CRAXI NON PIÙ RINVIABILE. Una rotatoria per Craxi. L’ufficialità dal prefetto. Sarà in via PannoniusÈ passato quasi un anno da quando il Consiglio Comunale votò per intitolare uno spazio pubblico all’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. Adesso, è ... ilrestodelcarlino.it FERRARA, INTITOLATA UNA ROTATORIA ALL'ONOREVOLE BETTINO CRAXI. PRESENTE LA FIGLIA, LA SENATRICE STEFANIA CRAXIFERRARA, INTITOLATA UNA ROTATORIA ALL'ONOREVOLE BETTINO CRAXI. PRESENTE LA FIGLIA, LA SENATRICE STEFANIA CRAXI. SINDACO FU UN UOMO DI STATO, PROTAGONISTA DELLA STORIA POLITICA REPUBBLICANA. CONTRIBUÌ ... cronacacomune.it Alla tavola rotonda organizzata dall'Abi a Bruxelles presenti tutti gli schieramenti politici, ad eccezione della Lega. I prossimi passi del progetto per l'introduzione della moneta digitale - facebook.com facebook Gestire il rischio corruttivo negli #appalti pubblici: tavola rotonda il 5 maggio a Foggia. Un nuovo impegno da parte degli Amministratori, dei Dipendenti comunali e dei Cittadini: anticorruzione.it/-/tavola.roton… @ANCI_comunicare @AnciPuglia x.com