Polemiche per l' intitolazione della rotonda a Craxi la replica di Forza Italia

In città si sono sollevate polemiche riguardo all’intitolazione di una rotonda a Bettino Craxi, con alcune persone che hanno espresso critiche pubblicamente. A intervenire sulla questione è stato il partito di centrodestra, che ha ringraziato la senatrice Stefania Craxi per aver partecipato a un evento locale lo scorso 30 aprile. La discussione sulla decisione di dedicare un’infrastruttura pubblica al politico ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze politiche.

L’intitolazione della rotonda di via Pannonius a Bettino Craxi ha portato qualche polemica in città. A rispondere a tali critiche è Forza Italia che “esprime gratitudine alla senatrice Stefania Craxi per la sua presenza a Ferrara lo scorso 30 aprile”.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una rotonda dedicata a Bettino Craxi, attesa la figlia per l’intitolazione De Lellis (Forza Italia Giovani): "False le accuse dei Gd sull'intitolazione della sala consiliare di Spoltore"Forza Italia Giovani Pescara sull'intitolazione della sala consiliare del Comune di Spoltore a Giacomo Matteotti: “Una questione di metodo e rispetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: De Lellis (Forza Italia Giovani): False le accuse dei Gd sull'intitolazione della sala consiliare di Spoltore; Malpensa sarà davvero intitolato a Silvio Berlusconi: Enac chiede a Sea di cambiare tutta la segnaletica; FORZA ITALIA, LA LETTERA SULLA CAMPANIA: MARINA BERLUSCONI NON SI INTROMETTE SU LINEA DEL PARTITO; Aeroporto Silvio Berlusconi a Malpensa, Sala: non trovo corretta intitolazione ma rispetto giudici. Non faremo più ricorso. De Lellis (Forza Italia Giovani): False le accuse dei Gd sull'intitolazione della sala consiliare di Spoltoreil segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Christian De Lellis, replica a Emanuele Castigliego dei Giovani Democratici ... ilpescara.it Remigration, Craxi e Dell’Utri: Sì al presidio delle seconde generazioni. Polemica in Forza ItaliaSul Remigration summit il centrodestra va in cortocircuito. Prima, giovedì in Consiglio comunale, si è consumata la spaccatura tra Lega e Forza Italia sul voto all’ordine del giorno presentato dalla ... milano.repubblica.it Antonio (detto Corrado) Della Pietra e il consigliere comunale di Castelpoto Angelo Luisi hanno aderito a Forza Italia. - facebook.com facebook Antò fa caos Da quando Marina B ha fatto capire chi comanda in Forza Italia, la corrente di Tajani è sotto assedio e perde pezzi. Anche perché le liste per le Politiche saranno vidimate da Arcore… x.com