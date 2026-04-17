Sfide ambientali | convegno su urbanistica oceani e dinamiche geopolitiche

Si è tenuto recentemente un convegno organizzato dalla delegazione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Ambiente Mare Italia, con il titolo “Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche”. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti di diversi settori per discutere delle questioni legate alla tutela ambientale, con particolare attenzione alle tematiche di urbanizzazione, alla situazione degli oceani e alle tensioni geopolitiche che coinvolgono le risorse naturali.

“Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche”, questo il titolo del convegno organizzato dalla delegazione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Ambiente Mare Italia, guidata da Francesca Rogolino.Appuntamento sabato 18 aprile alle ore 10,30, presso la sala convegni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le sfide socio-economiche e geopolitiche: convegno con i Progressisti di Terra di Lavoro Difesa: Italia punta su 100mila assunzioni e 15mila riservisti per nuove sfide geopolitiche.Centomila assunzioni e 15mila riservisti: il piano per la riforma della Difesa Il Ministero della Difesa sta lavorando a un piano di riforma che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sabato al Circolo Velico il convegno AMI Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche; Progettare relazioni: tre giorni di confronto su città e ambiente al Festival del Verde e del Paesaggio; Un corso di alta formazione per leggere le nuove sfide ambientali e sociali, al via Ecologia Integrale; Ragusa, il Lions Club Rg host si prepara per la settimana dell’ambiente. Sfide ambientali tra urbanistica, oceani e geopolitica: l’incontro di AMI al Circolo Velico di ReggioIl convegno si inserisce nell’ambito della Settimana Verde dell'Associazione Nazionale Ambiente Mare Italia ... citynow.it A Reggio Calabria il convegno Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopoliticheLa delegazione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Ambiente Mare Italia, guidata da Francesca Rogolino, organizza per sabato 18 aprile alle ore 10:30, presso la sala convegni del Circolo Ve ... strettoweb.com L'ultimo aggiornamento risponde alle nuove sfide ambientali, come , `, e una ` x.com Il progetto del Wadi Hanifah dimostra come il riciclo idrico su scala industriale possa trasformare un ecosistema arido in un polmone verde pulsante, pur portando con sé nuove e complesse sfide ambientali facebook