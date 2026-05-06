Rossetti show ad Almaty Trionfo e nuovo record

Gabriele Rossetti ha vinto una competizione ad Almaty, stabilendo un nuovo record. Con questa vittoria, ha portato la provincia di Pistoia e il Comune di Ponte Buggianese ai primi posti nel suo settore. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, consolidando la sua posizione tra i migliori. La gara si è svolta senza intoppi, confermando la sua abilità e preparazione.

Gabriele Rossetti porta di nuovo la provincia di Pistoia, e in particolare il Comune di Ponte Buggianese, sul tetto del mondo. Ieri pomeriggio il due volte campione olimpico si è imposto nella prova di Coppa del Mondo di skeet, la seconda del 2026, andata in scena ad Almaty, in Kazakistan. Rossetti ha sbaragliato la concorrenza, conquistando non solo la medaglia d’oro ma stabilendo anche il nuovo record mondiale con 35 piattelli colpiti su 36 in finale. Il tiratore campione olimpico a Rio 2016 e a Parigi 2024 era arrivato alla seconda prova stagionale di skeet con l’obiettivo dichiarato di riscattare una partenza sottotono. Nella precedente tappa di Tangeri, andata in scena a fine marzo, Rossetti aveva chiuso soltanto al 28° posto con 117 piattelli colpiti, una prestazione lontana dai suoi abituali standard.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rossetti show ad Almaty. Trionfo e nuovo record Notizie correlate Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo attoAnche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento... Leggi anche: Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per Pittini Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gabriele Rossetti vince ad Almaty: record del mondo e oro nello Skeet 2026; Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per Pittini; Coppa del Mondo Skeet 2026: Gabriele Rossetti in finale ad Almaty; Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!. Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo attoAnche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad ... oasport.it Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!Dopo il podio di Martina Bartolomei tra le donne, arriva la vittoria di Gabriele Rossetti nello skeet individuale maschile nella tappa della Coppa del ... oasport.it Gli Stomp sono tornati a Trieste: ritmo e spettacolo invadono la città. Dal palco del Politeama Rossetti alle strade e ai luoghi simbolo — dal Parco di Miramare al Molo Audace fino a Piazza Unità d’Italia — lo show cult trasforma oggetti quotidiani in musica ed e - facebook.com facebook Patrizia Rossetti (@patrizia_ross) / Posts / X x.com