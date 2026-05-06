Rossella il coraggio di splendere con Girasole d’inverno

Il nuovo singolo della cantautrice Rossella, intitolato “Girasole d’inverno”, è stato pubblicato l’8 maggio 2026 ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. La canzone rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso artistico dell’artista, che continua a proporre musica originale e coinvolgente. La sua uscita è stata annunciata sui canali ufficiali e seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori.

Cosa: L’uscita del nuovo singolo “Girasole d’inverno” della cantautrice Rossella.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dall’8 maggio 2026.. Perché: Un brano pop dal respiro cinematografico che esplora la vulnerabilità e la rinascita interiore attraverso una potente metafora naturale.. Il panorama della musica pop d’autore italiana si arricchisce di una nuova, intensa sfumatura con l’arrivo di Girasole d’inverno, l’ultimo singolo firmato da Rossella. Disponibile dall’8 maggio 2026 per l’etichetta FDAM con distribuzione Altafonte, il brano segna un punto di svolta nel percorso artistico della cantautrice, nota per la sua capacità di trasformare le pieghe più nascoste dell’anima in melodie universali.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Rossella, il coraggio di splendere con “Girasole d’inverno” Notizie correlate Leggi anche: "Quand'ero Rossella": il coraggio silenzioso di una ragazza che scelse la libertà “L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione “Un Girasole per la Vita”Prima proiezione per il docufilm di Domenico Rignanese all’Auditorium Peppino Principe. Altri aggiornamenti Temi più discussi: [Podcast] Niente Chiacchiere – Talk Room #20 – Rossella; Intervista esclusiva alla cantautrice Rossella con il suo nuovo brano Sempre; Lodi, la cittadinanza a Francesca Albanese: Furegato deve fare la sua parte; Dieci anni a LaC tra cronaca, vita e rivoluzione digitale. Rossella Galati: Una professione che cura · LaC News24. Anticipazioni Rossella 2, Il Coraggio di una Donna: quarta puntata del 19 novembreEcco le nuove anticipazionidi Rossella 2, Il Coraggio di una Donna riguardanti la quarta puntata cheandrà in onda martedì 19 novembre in prima serata su Rai Uno. Prima di tuffarcisui nuovi sviluppi ... it.blastingnews.com La Resistenza, il coraggio e l’esempio della partigiana RossellaIl memoir di Mirella Alloisio, 100 anni, che a Sestri Ponente partecipò alla lotta di Liberazione correndo pericoli incredibili con i tedeschi che arrestavano e torturavano i militanti ... ilsole24ore.com SI DICE CHE… Continuano i corsi di alfabetizzazione con la maestra Rossella Cerulli, ogni martedi pomeriggio, presso il centro anziani polivalente di Ginosa gestito dalla Cooperativa ALIMA - facebook.com facebook