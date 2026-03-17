L’Eterna Domanda | studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione Un Girasole per la Vita

Gli studenti si sono riuniti all’Auditorium Peppino Principe per assistere alla prima proiezione del documentario di Domenico Rignanese, intitolato “L’Eterna Domanda”. Durante l’evento, l’associazione “Un Girasole per la Vita” ha partecipato a un dibattito con i giovani, discutendo di fragilità e della ricerca di senso. L’incontro ha coinvolto i presenti in un confronto diretto e senza filtri.

Prima proiezione per il docufilm di Domenico Rignanese all’Auditorium Peppino Principe. Presente anche l’associazione "Un Girasole per la Vita" protagonista del dibattito con gli studenti. Questa mattina l’Auditorium Peppino Principe, ha ospitato la prima proiezione del documentario L’Eterna Domanda, firmato dal regista Domenico Rignanese. L’iniziativa si inserisce nel programma della Settimana dell’Educazione e ha coinvolto il biennio degli istituti scolastici del comune di Monte Sant'Angelo (Fg). Al termine della proiezione, è seguito un dibattito con la partecipazione della neonata associazione Un Girasole per la Vita, che ha scelto proprio questo contesto per presentarsi e avviare un dialogo diretto con i più giovani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione “Un Girasole per la Vita” Articoli correlati Leggi anche: Capua, il futuro oltre la Terra nel libro di Ghidini: confronto tra ricerca, industria e studenti al Cira Enzo Polidoro ad Arenzano: “Faccia da Cubo”, spettacolo interattivo tra comicità e ricerca del senso della vita.Enzo Polidoro porta “Faccia da Cubo” al Sipario Strappato di Arenzano: un viaggio interattivo tra risate e ricerca del senso della vita Il teatro Il... Contenuti utili per approfondire Eterna Domanda Discussioni sull' argomento Greenwashing: come combattere questa eterna tentazione dei brand; Finestrini: il tema dell’edizione 2026 di Scrittorincittà; La pace è un’utopia? L’eterna lezione mancata della storia. DOMENICO RIGNANESE Debutta L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita di Domenico RignaneseHome // Manfredonia // Debutta L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita di Domenico Rignanese Martedì 17 marzo l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ospiterà la prima proi ... statoquotidiano.it Giovane amico, se ami questo è il miracolo della vita. Entra nel sogno con occhi aperti e vivilo con amore fermo. Il sogno non vissuto è una stella da lasciare in cielo. Ama la tua donna senza chiedere altro all’infuori dell’eterna domanda che fa vivere di nostalg - facebook.com facebook