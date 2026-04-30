Verona Libri e rose | grandi autori e musica tra i musei della città

A Verona dal 7 al 10 maggio si svolge la rassegna Libri e rose, che coinvolge diversi musei e centri culturali della città. Durante l’evento, autori come Starnone e Balzano partecipano a incontri e presentazioni. La manifestazione propone attività legate alla letteratura e alla musica, attirando pubblico e appassionati nel centro storico e nelle zone culturali di Verona.

? Cosa sapere Verona ospita la rassegna Libri e rose dal 7 al 10 maggio.. Autori come Starnone e Balzano animano i musei e i centri culturali cittadini.. Dal 7 al 10 maggio la città di Verona ospiterà la quinta edizione della rassegna itinerante Libri e rose, un evento che trasformerà i principali centri culturali urbani in palcoscenici di incontro tra autori e lettori attraverso una programmazione che spazia dalla narrativa alla musica. L’iniziativa, nata ispirandosi alla tradizione catalana del giorno di San Jordi dove l’acquisto di un volume è accompagnato dal dono di una rosa, si prepara a coinvolgere centinaia di appassionati. La rassegna mette al centro il libro come ponte relazionale tra generazioni diverse, offrendo momenti di crescita interiore e dialogo sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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