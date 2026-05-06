A Rosarno sono stati sequestrati sette milioni di euro in un’operazione che ha portato alla luce un’attività di occultamento patrimoniale. Sono stati individuati tre prestanome utilizzati da un imprenditore per celare i beni e il patrimonio. Il commercialista coinvolto ha predisposto un piano fittizio, strutturando le operazioni in modo da nascondere le reali proprietà attraverso società di comodo e documenti falsi.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre prestanome usati per nascondere il patrimonio?. Come ha fatto il commercialista a strutturare il piano fittizio?. Quali terreni e immobili tra Rosarno e Tropea sono stati sequestrati?. Perché l'imprenditore aveva legami con la cosca Pesce di Rosarno?.? In Breve Patrimonio include cooperativa agricola, due terreni, un immobile commerciale e quattro fabbricati.. Indagato legato alla cosca Pesce con due precedenti condanne per reati associativi.. Tre prestanome e un commercialista hanno gestito le intestazioni fittizie delle società.. Operazioni denominate Handover-Pecunia Olet e Faust coordinate da Gico e Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosarno, sequestrati 7 milioni: smascherati i prestanome dell’imprenditore

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