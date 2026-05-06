Maxi confisca a imprenditore reggino vicino alla ' ndrangheta | sequestrati aziende e conti tra Rosarno e Tropea

Le autorità hanno eseguito un sequestro di beni per un valore superiore ai 7 milioni di euro nel territorio del Reggino. L’operazione riguarda un imprenditore di Rosarno, accusato di aver utilizzato prestanome per occultare il proprio patrimonio e evitare le misure antimafia. Sono stati confiscati diverse aziende e conti bancari situati tra Rosarno e Tropea. L’indagine ha portato alla luce un tentativo di eludere i controlli antimafia attraverso questa rete di soggetti fittizi.

Maxi confisca da oltre 7 milioni di euro nel Reggino: nel mirino un imprenditore di Rosarno accusato di aver nascosto il proprio patrimonio dietro una rete di prestanome per sfuggire alle misure antimafia.A eseguire il provvedimento sono stati i comandi provinciali della Guardia di finanza e dei.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Corruzione e appalti pilotati: maxi confisca a imprenditore reggino legato alla 'ndranghetaOltre 6 milioni di euro tra società, immobili e disponibilità finanziarie confiscati a un imprenditore già condannato per corruzione finalizzata... Imprenditore reggino considerato vicino alla ’ndrangheta: sotto amministrazione giudiziaria imprese tra Calabria e LazioUn patrimonio da oltre 10 milioni di euro finisce sotto amministrazione giudiziaria per il rischio di infiltrazioni mafiose. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi confisca a imprenditore reggino vicino alla 'ndrangheta: sequestrati aziende e conti tra Rosarno e Tropea; VIDEO| Ndrangheta, confiscato patrimonio milionario a imprenditore vicino alla cosca Pesce di Rosarno; Beni intestati a prestanome, confisca da oltre 7 milioni a un imprenditore di Rosarno; Intestazioni fittizie di beni, maxi confisca ad un imprenditore da 7 milioni di euro. Intestazioni fittizie di beni, maxi confisca ad un imprenditore da 7 milioni di euroGuardia di Finanza e Carabinieri hanno eseguito la confisca di immobili, terreni, conti e di una cooperativa agricola. Il valore complessivo dei beni supera i 7 milioni di euro ... quicosenza.it Confisca da 7 milioni ad un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beniConfisca definitiva di beni per un valore complessivamente stimato in oltre 7 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore di Rosarno imputato per ... reggio.gazzettadelsud.it Confisca da 7 milioni ad un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni https://gazzettadelsud.it/p=2205367 - facebook.com facebook