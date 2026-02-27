Ndrangheta | 4,6 milioni sequestrati imprenditore chiave

Le autorità hanno sequestrato 4,6 milioni di euro a un imprenditore di Mandatoriccio coinvolto in un sistema di riciclaggio legato alla ‘ndrangheta. L'operazione riguarda un'importante attività finanziaria che sarebbe stata utilizzata per finanziare l'organizzazione criminale. Il sequestro fa parte di un'indagine che ha portato alla scoperta di collegamenti tra l’imprenditore e il sistema di riciclaggio utilizzato dalla criminalità organizzata.

Sequestro da 4,6 milioni alla 'ndrangheta: l'imprenditore di Mandatoriccio e il sistema di riciclaggio Un imprenditore di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, è stato condannato definitivamente per associazione di tipo mafioso. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un sequestro di beni per quasi 5 milioni di euro, su decreto del Tribunale di Catanzaro. L'uomo è stato identificato come punto di riferimento per le cosche 'ndranghetiste Farao-Marincola di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Il sequestro ha colpito attività imprenditoriali, immobili e rapporti finanziari, frutto di attività illecite o reimpiego di capitali illeciti.