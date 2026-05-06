Il viaggio e la fuga sono temi cinematografici e letterari che abbracciano il bisogno più intimo dell’essere umano. Alcune storie nascono per raccontare una fuga, altre partono dalla fuga, ma il risultato è sempre lo stesso: parlare di ritorno. Ritorno a se stessi, alle proprie paure e alla verità che magari si stava evitando finché non è necessario attraversarla. Il racconto contemporaneo sembra aver capito che il vero movimento non è quello geografico, ma quello interiore. Così è successo anche per la serie tv Rosa Elettrica, thriller on the road che usa l’azione come pretesto per raccontare qualcosa di più fragile e umano. Rosa Valera (Maria Chiara Giannetta), giovane agente della Protezione Testimoni, riceve il suo primo incarico: scortare Cocìss (Francesco Di Napoli), baby boss della camorra deciso a collaborare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rosa Elettrica, ritorno all'essenziale

The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman

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