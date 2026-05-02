Frankie hi-nrg mc, noto rapper italiano, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Voce e Batteria”. Si tratta del suo primo lavoro discografico dopo un periodo di pausa, e il progetto si concentra su sonorità più semplici e dirette. L’album contiene diverse tracce inedite e rappresenta un ritorno alle radici musicali dell’artista. La presentazione ufficiale è stata accompagnata da interviste e comunicati stampa.

Frankie hi-nrg mc, una delle voci e delle penne più autorevoli dell’hip hop italiano, torna con il nuovo album “VOCE e BATTERIA”. Un progetto essenziale e radicale che riporta al centro voce, ritmo e parola, costruito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons, con Donato Stolfi alle batterie e Dj Stile agli scratch. Per l’occasione Jovanotti in “Pedala e batteria” e Fabri Fibra in “Autodafé e batteria” firmano due strofe inedite, offrendo prospettive personali rispettivamente sul tema della bicicletta e dell’introspezione, in perfetta sintonia con l’impianto narrativo del progetto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Frankie hi-nrg mc presenta l’album “Voce e Batteria”: “Un ritorno all’essenziale” – Intervista

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