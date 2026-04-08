Dal 8 maggio su eNow, la serie crime thriller Rosa elettrica vedrà Maria Chiara Giannetta nei panni di una poliziotta impegnata in un’indagine complessa. La protagonista si troverà a confrontarsi con situazioni che intrecciano criminalità e sentimenti. La serie combina elementi di suspense con momenti di introspezione, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore lungo tutto il racconto.

Maria Chiara Giannetta interpreterà una poliziotta in viaggio nella serie crime thriller Rosa elettrica, che debutterà l’8 maggio su e Now. Il progetto, diretto da Davide Marengo, segue le vicende di una recluta del Nucleo Protezione Testimoni e del suo imprevedibile protetto, un boss della camorra pentito di nome Cocìss, interpretato da Francesco Di Napoli. La trama si sviluppa attorno a Rosa Valera, una donna legata alla musica elettronica e al mondo delle discoteche, che riceve l’incarico di scortare Cocìss. La protagonista si interroga inizialmente sulla propria idoneità per una missione di tale complessità, data la sua mancanza di esperienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosa elettrica: tra crime e amore, la sfida di Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal...

Rosa Elettrica: il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara GiannettaTrama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria...

Temi più discussi: Rosa elettrica, Davide Marengo: Con Maria Chiara Giannetta abbiamo trovato la pace in una baita; 'Napoli 2500' di Alessandro Rak, premio Ministero del Turismo a Cortinametraggio; ‘Il fuoco che ti porti dentro’, Scalera e Musella nel nuovo alfabeto napoletano di De Angelis; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1.

Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal romanzo di Giampaolo Simi Maria Chiara Giannetta ... movieplayer.it

Rosa elettrica, Davide Marengo: Con Maria Chiara Giannetta abbiamo trovato la pace in una baitaL’8 maggio su Sky la nuova serie con protagonista una recluta che deve scortare un giovane camorrista pentito. È il primo lavoro che regista e protagonista condividono dopo 8 anni di convivenza ... msn.com

Blanca 4 ci sarà. Siete contenti Sarà anche l’ultima stagione per la fiction con Maria Chiara Giannetta che tornerà su Rai 1 tra il 2027 e il 2028. Ci prepariamo presto a salutare uno dei personaggi rivelazione della serialità italiana facebook

Maria Chiara Giannetta al Bif&st racconta il suo percorso umano e professionale nell’incontro “Il segreto delle attrici” x.com