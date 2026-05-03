Maria Chiara Giannetta | Rosa Elettrica eroina per caso tra azione e fragilità

L’attrice ha parlato della sua esperienza nel ruolo di protagonista in una serie di Sky, descrivendo il personaggio come un’eroina creata per caso, tra azione e vulnerabilità. Ha spiegato che interpretare questa figura ha comportato confronti con temi generazionali e ha affrontato sfide legate alle riprese, che alternano momenti di tensione a introspezione. La serie si colloca tra elementi di thriller e riflessioni personali, offrendo uno sguardo sulla complessità del personaggio.

L’attrice racconta la serie Sky: personaggio, generazione e sfide sul set tra thriller e introspezione. L'atmosfera che si respira alla presentazione di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico è quella delle grandi occasioni, un mix di adrenalina da "on the road" e profondità analitica su una generazione che fatica a trovare il proprio baricentro. La nuova serie originale Sky, in arrivo l'8 maggio con un ritmo di due episodi ogni venerdì, non è solo un thriller d'azione che attraversa l'Italia da Nord a Sud, ma un viaggio introspettivo guidato da una protagonista d'eccezione. Maria Chiara Giannetta veste i panni di Rosa Valera, una giovane poliziotta che si ritrova, quasi suo malgrado, a gestire una situazione più grande di lei.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Maria Chiara Giannetta: «Rosa Elettrica eroina per caso tra azione e fragilità» Notizie correlate La foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo: è Rosa Elettrica, eroina per casoL’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta torna sul piccolo schermo, questa volta in una miniserie crime thriller targata Sky Original. Rosa elettrica: tra crime e amore, la sfida di Maria Chiara GiannettaMaria Chiara Giannetta interpreterà una poliziotta in viaggio nella serie crime thriller Rosa elettrica, che debutterà l’8 maggio su e Now. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rosa Elettrica, Giannetta e Di Napoli si raccontano. VIDEO; Rosa Elettrica - il trailer ufficiale; Maria Chiara Giannetta approda al GialappaShow al fianco del Mago Forest; Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico. Blanca diventa ‘Rosa’, e le nuove serie di maggioMaria Chiara Giannetta dopo 'Blanca' interpreta 'Rosa elettrica'. Il Berlino della 'Casa di carta' prepara un nuovo colpo e una nuova serie. Stanley Tucci scopre le gastronomie italiane. primaonline.it GialappaShow, Maria Chiara Giannetta alla co-conduzione. Tutti gli ospiti: da Carlo Conti e Luca Argentero a Colombre e Maria AntoniettaSarà Maria Chiara Giannetta a co-condurre la nuova puntata del GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s ... ilmessaggero.it Puntata da non perdere L’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta co-conduttrice del GialappaShow - facebook.com facebook Maria Chiara Giannetta contro Rosa, il suo personaggio #RosaElettrica - In fuga con il nemico | è in arrivo dall’8 maggio in esclusiva su Sky. x.com