Acquista polizza in rete ma viene truffato | tre denunce

Da salernotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone di Salerno sono state denunciate dopo aver truffato un giovane di 22 anni di Loro Piceno. La vittima aveva acquistato una polizza auto online, ma si è reso conto di essere stato ingannato. La truffa si è svolta tramite un sito web appositamente creato per l'occasione, che ha portato il giovane a perdere i soldi e a non ricevere il servizio promesso.

Truffato sulla polizza dell'auto, tre salernitani denunciati. La vittima è un 22enne di Loro Piceno, ingannato - secondo denuncia - attraverso un sito web creato per l'occasione.La storiaIl ragazzo aveva risposto a un annuncio su internet che proponeva polizze a prezzi convenienti. Convinto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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