Acquista polizza in rete ma viene truffato | tre denunce

Tre persone di Salerno sono state denunciate dopo aver truffato un giovane di 22 anni di Loro Piceno. La vittima aveva acquistato una polizza auto online, ma si è reso conto di essere stato ingannato. La truffa si è svolta tramite un sito web appositamente creato per l'occasione, che ha portato il giovane a perdere i soldi e a non ricevere il servizio promesso.

Truffato sulla polizza dell'auto, tre salernitani denunciati. La vittima è un 22enne di Loro Piceno, ingannato - secondo denuncia - attraverso un sito web creato per l'occasione.La storiaIl ragazzo aveva risposto a un annuncio su internet che proponeva polizze a prezzi convenienti. Convinto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Acquista un biglietto su Telegram ma viene truffato per 500 euro: 54enne denunciatoPrima ha venduto a 100 euro 2 biglietti finti per un concerto a Bergamo, poi con la scusa del "bonifico sbagliato” si è fatto accreditare 400 euro. Caparra da 1.000 euro per l'escavatore comprato online, ma l'annuncio è finto e viene truffatoVenerdì 13 i carabinieri di Copparo, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato alla Procura estense un 67enne per il...