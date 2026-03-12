Acquista un biglietto su Telegram ma viene truffato per 500 euro | 54enne denunciato

Un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver venduto a un acquirente due biglietti falsi per un concerto a Bergamo, ricevendo 100 euro. Successivamente, con la scusa di un bonifico sbagliato, si è fatto versare altri 400 euro, portando il totale della truffa a 500 euro. L’acquirente aveva acquistato il biglietto tramite Telegram.

Prima ha venduto a 100 euro 2 biglietti finti per un concerto a Bergamo, poi con la scusa del "bonifico sbagliato” si è fatto accreditare 400 euro. La vittima, raggirata per 500 euro ha presentato denuncia. I carabinieri di San Pancrazio P.se hanno incastrato il presunto autore della truffa grazie al tracciamento dei pagamenti. L'artista avrebbe programmato un concerto a Bergamo alcuni mesi fa. Secondo quanto ricostruito, il venditore ha fornito il proprio numero di cellulare per proseguire le comunicazioni su WhatsApp e al termine di una breve contrattazione, i due si sono accordati per un importo di 100 Euro. L'acquirente ha pagato la somma tramite PayPal all'indirizzo email indicato e ha ricevuto i biglietti in formato PDF sulla chat di WhatsApp. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

