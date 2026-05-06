Romagna 7 parlamentari su 9 superano i 100 mila euro di reddito

In Romagna, sette su nove parlamentari hanno dichiarato un reddito superiore ai 100 mila euro, mentre gli altri due si sono attestati appena sotto questa soglia. Tra loro, tre hanno registrato i guadagni più alti, con cifre che superano di gran lunga gli altri colleghi. Inoltre, si è analizzato come le assenze in aula si collegano ai redditi dichiarati, senza trarre conclusioni, limitandosi a presentare i dati disponibili.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre parlamentari con i guadagni più elevati?. Come si relazionano le assenze in aula con i redditi dichiarati?. Quali patrimoni e proprietà nascondono i tre parlamentari meno attivi?. Perché il divario economico tra eletti e cittadini è così marcato?.? In Breve Tre parlamentari romagnoli registrano guadagni annui particolarmente elevati oltre la soglia indicata.. Analisi incrociata tra stipendi, proprietà di auto e partecipazioni finanziarie dei politici locali.. Redditi elevati persistono anche per i parlamentari con frequenti assenze dalle sessioni legislative.. Divario economico tra eletti e lavoratori romagnoli solleva dubbi sulla rappresentanza territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romagna, 7 parlamentari su 9 superano i 100 mila euro di reddito Notizie correlate Educazione alimentare, 100 mila euro per le scuole siciliane: la Regione punta su prevenzione e benessereLa Regione Siciliana stanzia 100 mila euro per promuovere progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare... Ex bonus Renzi, confermati 100 euro al mese in busta paga per i lavoratori dipendenti: i requisiti di redditoIl bonus di 100 euro in busta paga previsto per lavoratori e lavoratrici dipendenti con redditi medio-bassi, è confermato anche per il 2026: vediamo...