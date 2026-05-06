Roma tutti vogliono Wesley | muro di Trigoria per il Brasile

A Trigoria, il settore più richiesto dai tifosi e dai media è quello occupato dall’esterno brasiliano, che sta avendo un ruolo di primo piano nella squadra. La sua presenza sulla fascia destra ha attirato l’attenzione di molti, mentre la società si concentra sulla gestione del giocatore. Il suo impatto si riflette nelle partite disputate finora, con prestazioni che hanno aumentato l’interesse attorno a lui.

La Roma si scopre dipendente dal talento cristallino di Wesley, l’esterno brasiliano che sta letteralmente dominando la fascia destra nella stagione della consacrazione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Acquistato la scorsa estate dal Flamengo per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, il numero 43 giallorosso ha confermato anche nel posticipo di lunedì sera contro la Fiorentina di essere un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico capitolino. La sua capacità di abbinare dribbling fulminanti, una spinta costante nelle due fasi e un’insolita freddezza sotto porta ha trasformato quello che era un investimento oneroso in una delle intuizioni più brillanti del recente mercato romanista.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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