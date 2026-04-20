La squadra si è riunita nel pomeriggio al centro sportivo di Trigoria, dove ha ripreso gli allenamenti. Tra i giocatori presenti, Wesley e Dybala sono tornati a lavorare con il gruppo dopo aver recuperato da problemi fisici. La sessione di allenamento fa parte della preparazione per la partita in programma sabato 25 aprile allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, una gara importante per la classifica europea del club.

La Roma riprende nel pomeriggio odierno i lavori al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria. L’obiettivo di Gian Piero Gasperini è preparare la trasferta di sabato 25 aprile allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, match cruciale per stabilizzare la posizione europea del club. Il tecnico ritroverà in gruppo Wesley. L’esterno brasiliano, fermo nelle ultime settimane, ha superato il veto dello staff medico che ne aveva impedito la convocazione contro l’ Atalanta. Il calciatore ha confermato personalmente il recupero agonistico durante un breve incontro con i tifosi a Ostia, dichiarando di essere pronto per il rientro. Il suo inserimento nel 3-4-3 di Gasperini è considerato fondamentale per garantire ampiezza alla manovra, data l’assenza prolungata di alternative di ruolo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma a Trigoria: Wesley e Dybala tornano in gruppo per la trasferta di Bologna

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