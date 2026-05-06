Roma trionfa sul viola | Mancini scrive la storia del club

Roma ha conquistato una vittoria importante contro il viola, segnando un successo che passerà alla storia del club. Durante la partita, il difensore ha stabilito nuovi record individuali, superando le prestazioni precedenti del team. Inoltre, Pisilli ha messo a segno il gol che ha chiuso l’incontro sul risultato di 4-0, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita ha visto anche altri momenti chiave e prestazioni significative di alcuni giocatori.

? Cosa scoprirai Chi è il difensore che ha superato i record storici del club?. Come ha fatto Pisilli a siglare il gol del definitivo 4-0?. Quali sono i programmi Rai disponibili per il prossimo fine settimana?. Perché la vittoria contro la Fiorentina conferma la maturità tattica della squadra?.? In Breve Mancini raggiunge 21 gol diventando secondo difensore più prolifico nella storia del club.. Pisilli segna il quarto gol sfruttando l'assist dell'olandese Malen.. Palinsesto Rai tra il 7 e il 9 maggio include programmi su Raiuno e RaiPlay.. Gianluca Mancini ha segnato il suo ventunesimo gol con la maglia giallorossa all’Olimpico, portando la Roma a una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma trionfa sul viola: Mancini scrive la storia del club Notizie correlate Gp Suzuka, Kimi Antonelli trionfa e scrive la storia. Terzo LeclercKimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale 2026. Leggi anche: Rugani, la Juve aspetta la Fiorentina: cosa manca per il riscatto della Viola e la volontà del club toscano sul difensore Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gruppo APEI Roma trionfa con il Miglior Panettone Gelato Decorato; Serie A: poker Roma alla Viola e corsa Champions riaperta. La Lazio condanna la Cremonese; ? SHOW Roma: poker alla Viola e lotta Champions apertissima! Malen ?; Farioli finalmente sorride, il Porto vince il campionato! La favola del Thun campione di Svizzera, la Roma con la Fiorentina per la Champions League. SHOW Roma: poker alla Viola e lotta Champions apertissima! Malen | OneFootballIl match si indirizza subito: Mancini sblocca di testa su corner dopo una traversa di Malen, poi Wesley raddoppia con un destro di prima su assist di Hermoso. Il tris arriva ancora con lo spagnolo, br ... onefootball.com L’artista originaria della città jonica trionfa al contest nazionale 1MNEXT e apre il Concertone di Roma davanti a migliaia di persone: un altro talento del nord-est calabrese sotto i riflettori nazionali - facebook.com facebook