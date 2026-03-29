Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, terza gara del Mondiale 2026, stabilendo un risultato importante nella stagione. La sua vittoria rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera. In seconda posizione si è classificato il pilota di un’altra scuderia, mentre Charles Leclerc si è piazzato terzo.

Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale 2026. Il 19enne pilota italiano della Mercedes è partito dalla pole position (1’28”778), ma una pessima partenza lo ha fatto scivolare fino al sesto posto. Con una rimonta impressionante e una gestione gara di grande maturità, Antonelli ha recuperato terreno giro dopo giro, sfruttando al meglio il ritmo superiore della Mercedes W17.La gara, partita con 10 minuti di ritardo per riparare le barriere danneggiate in una categoria di supporto, è stata decisiva al giro 23. L’incidente di Ollie Bearman (Haas), finito a muro con una violenta botta alla caviglia, ha fatto entrare la safety car. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gp Suzuka, Kimi Antonelli trionfa e scrive la storia. Terzo Leclerc

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