Ecologia integrale e sostenibilità | un corso di alta formazione promosso da Fondazione Dusmet e università gregoriana

Il 11 aprile partirà presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Ecologia Integrale, promosso dalla Fondazione Dusmet in collaborazione con l’Università Gregoriana. Il percorso formativo si focalizza sulle questioni legate alla sostenibilità e si ispira ai principi dell’enciclica Laudato. La partecipazione è rivolta a coloro che vogliono approfondire tematiche ambientali e sociali in ambito educativo e culturale.

Prenderà il via l’11 aprile, presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Ecologia Integrale, un percorso formativo innovativo che mette al centro le grandi sfide della sostenibilità, ispirandosi ai principi dell’enciclica Laudato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Cooperazione e innovazione, sostenibilità e prossimità. Treviso capitale dell’ecologia integralePer quattro giorni Treviso diventerà una redazione globale diffusa, accogliendo oltre 100 giornalisti provenienti da più di 40 Paesi insieme a... Crisi climatica e giustizia sociale: al via il corso di Ecologia IntegraleSabato 11 aprile prenderà il via il percorso di alta formazione in Ecologia integrale, un’iniziativa multidisciplinare che proseguirà fino al 27... Temi più discussi: Al via Ecologia Integrale, il corso di alta formazione per leggere le nuove sfide del presente; Ecologia integrale: al via il corso di alta formazione promosso da una rete di istituzioni, professioni e mondo accademico; Corso di alta formazione in Ecologia integrale: al via il programma multidisciplinare tra Palermo e Catania. Ecologia integrale e sostenibilità: un corso di alta formazione promosso da Fondazione Dusmet e università gregorianaPrenderà il via l’11 aprile, presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Ecologia Integrale, un percorso formativo innovativo che mette ... palermotoday.it Ecologia integrale, un corso di alta formazione per affrontare le sfide della sostenibilitàSabato 11 aprile prenderà ufficialmente il via il Corso di alta formazione in Ecologia integrale, un percorso che si articolerà fino al 27 maggio e che si propone di offrire strumenti concreti per ... cataniaoggi.it La scorsa settimana si sono svolte presso l’ICS Dusmet Doria le riprese conclusive del laboratorio “Esplorando il linguaggio audiovisivo”, diretto dal regista Alfio D’Agata. Protagonisti dell’esperienza sono stati innanzitutto i ragazzi della scuola media, coinv - facebook.com facebook