Roma spaccio e tentato omicidio | arrestate 18 persone vicine al clan Senese

Nella capitale, diciotto persone legate a un noto clan sono state arrestate in seguito a un'operazione della polizia. L'indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato all'esecuzione di diverse misure cautelari. Tra i reati contestati ci sono spaccio di droga e tentato omicidio. Le fasi dell'indagine hanno coinvolto attività di intercettazione e perquisizioni nelle zone di interesse.

Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. Diciotto le persone arrestate: 16 si trovano al momento in carcere, mentre due sono state poste agli arresti domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Secondo quanto emerso dalle indagini, diversi episodi risulterebbero aggravati dal metodo mafioso, per via delle modalità intimidatorie e del controllo capillare esercitato su alcune piazze di spaccio romane.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan Senese Notizie correlate Funzionario del ministero pestato a Termini, sei persone arrestate: si indaga per tentato omicidioDue diciannovenni sono finiti in manette per l'aggressione di un funzionario ministeriale a Termini. Roma: spaccio “in corsa” e vedette per la fuga, 5 persone arrestateArresti e sequestri a Ponte di Nona, Esposizione e Salario: i Falchi della Polizia intensificano il controllo sullo spaccio di droga. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio; Agguato notturno al Quarticciolo, sparatoria nella nota piazza di spaccio: un ferito; Tentato omicidio nella notte nella piazza di spaccio del Quarticciolo a Roma; Cocaina tra i cespugli e nei mattoni: ecco la geografia dello spaccio di Roma Est. Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidioROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a ... iltempo.it Tentato omiciodio nella notte nella piazza di spaccio del Quarticciolo a RomaUn giovane italiano di origini tunisine è rimasto ferito. Un gruppo di almeno tre persone, tutte armate, si è affacciato all'ingresso dello slargo e ha aperto il fuoco ... rainews.it La faccenda si complica maledettamente ... #Juventus #roma #UCL - facebook.com facebook "Trentamila passi al giorno per non ingrassare". A Roma sempre più bambine si ammalano di anoressia ift.tt/8Y0HkcT x.com