Funzionario del ministero pestato a Termini sei persone arrestate | si indaga per tentato omicidio
Un funzionario del ministero è stato picchiato a Termini, e sei persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini. Due dei sospettati, entrambi diciannovenni, sono stati fermati ieri sera, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire cosa abbia scatenato l’aggressione. L’episodio è avvenuto in un’area affollata della stazione, dove il funzionario è stato colpito più volte con calci e pugni.
Due diciannovenni sono finiti in manette per l'aggressione di un funzionario ministeriale a Termini. Sono sei in totale le persone accusate di tentato omicidio.
Termini, per il funzionario del Mimit pestato dal branco i fermi salgono a sei. L’aggressione senza un movente: «Stava andando in farmacia»
A seguito delle recenti aggressioni avvenute alla stazione Termini di Roma, la Polizia di Stato ha fermato in totale sei persone.
Come sta il funzionario aggredito alla stazione Termini, caccia a sei persone
Il funzionario del Mimit, vittima di un'aggressione alla stazione Termini, si trova in condizioni stabili.
Argomenti discussi: Funzionario del ministero pestato a Roma, altri due arresti.
Funzionario del ministero pestato a Roma, altri due arresti
Altri due arresti per il pestaggio di un funzionario del ministero delle Imprese e del made in Italy avvenuto a metà gennaio nei pressi della stazione Termini a Roma. La polizia ha eseguito altre due
Funzionario ministeriale pestato: 19enne arrestato a Perugia
E' stato rintracciato a Perugia il 19enne arrestato nelle ultime ore per il selvaggio pestaggio di un funzionario 57enne del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) avvenuto il
