Funzionario del ministero pestato a Termini sei persone arrestate | si indaga per tentato omicidio

Un funzionario del ministero è stato picchiato a Termini, e sei persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini. Due dei sospettati, entrambi diciannovenni, sono stati fermati ieri sera, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire cosa abbia scatenato l’aggressione. L’episodio è avvenuto in un’area affollata della stazione, dove il funzionario è stato colpito più volte con calci e pugni.