A Roma, cinque persone sono state arrestate durante operazioni delle forze di polizia nel tentativo di contrastare lo spaccio di droga nei quartieri della città. Le autorità stanno intensificando i controlli con l'uso di unità specializzate, come i Falchi, per fronteggiare un fenomeno che si presenta sempre più organizzato e dinamico. Le operazioni continuano in diverse zone, con attenzione particolare alle modalità di fuga e alle eventuali vedette che segnalano l’arrivo delle forze dell’ordine.

Arresti e sequestri a Ponte di Nona, Esposizione e Salario: i Falchi della Polizia intensificano il controllo sullo spaccio di droga. Prosegue incessantemente, nei quartieri della Capitale, il controllo attento dei Falchi della Polizia di Stato volto al contrasto di un ormai sempre più specializzato spaccio a cielo aperto. Con movimenti strutturati, gli investigatori su due ruote hanno passato in rassegna le zone periferiche della Capitale più conosciute per la persistenza di un circolo collaborativo dello spaccio, caratterizzato da comunicazioni rapide, nascondigli naturali ed appostamenti tattici per sfuggire all’occhio attento degli agenti.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spaccio “in corsa” e vedette per la fuga, 5 persone arrestate

Droga nascosta nei contatori del gas e in una bicicletta a Roma, quattro persone arrestate per spaccioQuattro arresti e centinaia di dosi di stupefacente sequestrate: questo il risultato delle ultime operazioni della Polizia di Stato nel quartiere...

Roma: furti di componenti d’auto e spaccio di droga, arrestate otto personeOtto persone sono state arrestate dalla polizia di Stato nel corso di una serie di interventi effettuati nel quadrante est di Roma e lungo alcune...

Argomenti più discussi: Spaccio 'in corsa' e vedette, 5 arresti alla periferia di Roma; QUESTURA DI ROMA * : I FALCHI DELLA POLIZIA DI STATO SMANTELLANO LO SPACCIO IN CORSA, 5 ARRESTI LAMPO; Roma: corteo, corsa e gara in bici, bus deviati nel fine settimana; Roma – Furto, spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: 8 arresti.

Dalla Pro Roma all' Urbetevere, passando per Astrea, Grifone e Montespaccato: la scalata del bomber classe 2000 non conosce soste. Domenica il traguardo storico dei 100 gol superato con una doppietta da urlo. - facebook.com facebook

Recco: un semaforo intelligente lungo la SP 333 tra via Roma e via Revello x.com