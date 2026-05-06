A Roma, un corteo silenzioso ha percorso le vie principali dalla zona del Colosseo fino alla Basilica di San Vitale. La manifestazione si è svolta senza interventi o discorsi, attirando l’attenzione dei passanti e creando un'atmosfera di raccoglimento lungo il percorso. La protesta ha coinvolto un gruppo di persone che ha scelto di esprimersi attraverso un corteo tranquillo, senza altre forme di comunicazione pubblica.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ROMA – Una scena fuori dal tempo ha attraversato il cuore della Capitale. Nelle giornate del 2 e 3 maggio, oltre 150 tra cavalieri e dame dell’associazione Templari Oggi APS hanno dato vita a un ritiro spirituale itinerante che ha trasformato le strade di Roma in un percorso di fede e raccoglimento. La partenza dal Colosseo ha segnato l’inizio di una camminata composta e silenziosa che ha attraversato il centro storico fino alla Basilica di San Vitale. Nessuna parola, nessun segno di protesta o celebrazione pubblica: solo il suono dei passi e la forza simbolica dei mantelli bianchi con la croce rossa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Roma si ferma davanti ai Templari: corteo silenzioso dal Colosseo alla Basilica di San Vitale

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