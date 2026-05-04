Un gruppo di circa 150 membri dell'associazione Templari Oggi APS ha percorso in silenzio le vie di Roma, partendo dal Colosseo e arrivando al Quirinale. La marcia, che si è svolta senza parole, ha avuto come obiettivo una testimonianza di fede. A fianco dei partecipanti, tra i luoghi simbolo della città, si sono uniti anche alcuni rappresentanti religiosi, tra cui un vescovo, che ha commentato l'evento.

L'associazione Templari Oggi APS ha attraversato il cuore della Capitale in una camminata spirituale silenziosa. Il ritiro si è concluso con la Santa Messa celebrata dal pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. ROMA – Un'onda bianca e silenziosa ha attraversato il centro storico di Roma nelle giornate del 2 e 3 maggio. Oltre 150 tra cavalieri e dame dell'associazione Templari Oggi APS hanno dato vita a un ritiro spirituale itinerante, culminato in una solenne testimonianza pubblica che ha sorpreso cittadini e turisti per il rigore e il clima di raccoglimento. L'evento si è concluso presso la Basilica di San Vitale al Quirinale, dove la Santa Messa è stata officiata da S.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: 150 Templari in silenzio dal Colosseo al Quirinale. Mons. Fisichella: «Una testimonianza di fede»

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