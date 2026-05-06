Roma ritorno di fiamma per Methalie del Tolosa

La squadra di calcio di Roma sta lavorando per rafforzare il settore esterni, focalizzandosi su un giocatore che possa coprire la posizione di esterno sinistro. La società ha avviato trattative con il Tolosa per il trasferimento di Methalie. La scelta fa parte di un'operazione di mercato mirata a integrare il roster in vista delle prossime competizioni. Le parti interessate stanno definendo i dettagli dell'accordo.

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno sinistro da mettere a disposizione di mister Gian Piero Gasperini. Nonostante una situazione non definita in società, vista la probabile partenza del ds Massara, i Friedkin non vogliono farsi trovare impreparati al via della prossima stagione. Dopo aver rinnovato la fiducia all’allenatore ex Atalanta, è ora di confermare la parola data e preparare una squadra adeguata per l’anno che verrà. Per questo motivo, anche se ad oggi non c’è il nome del prossimo direttore sportivo (si parla di Manna e D’Amico), gli americani cercano di anticipare i colpi della sessione estiva di mercato.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Zirkzee Torino-Martin, ritorno di fiamma: ma c’è l’ombra della RomaIl Torino di Gianluca Petrachi riaccende i motori per Aaron Martin, l’esterno mancino del Genoa già sfiorato nella finestra di calciomercato... Panoramica sull’argomento Roma, ritorno di fiamma per Rios: anche Napoli e Inter osservano il colombianoIl nome di Richard Rios torna a infiammare il calciomercato in vista della prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Napoli, Inter e Roma ... it.blastingnews.com Calciomercato Roma, ritorno di fiamma dalla Premier: cosa indicano le quote dei bookmakerDopo l’operazione Malen dello scorso gennaio, rivelatasi incisiva nel percorso in campionato, la Roma potrebbe tornare a sondare il mercato della Premier League per rinforzare la rosa a disposizione ... calciomercato.com