Torino-Martin ritorno di fiamma | ma c’è l’ombra della Roma

Il Torino ha ripreso i contatti per Aaron Martin, l’esterno mancino del Genoa già protagonista di trattative durante il mercato invernale. La società granata sta valutando la possibilità di portare l’esterno nel proprio organico, mentre sullo sfondo si fa strada anche l’interesse di un’altra squadra di Serie A. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare.

Il Torino di Gianluca Petrachi riaccende i motori per Aaron Martin, l’esterno mancino del Genoa già sfiorato nella finestra di calciomercato invernale. Il ventottenne spagnolo, specialista della corsia sinistra con 13 gol originati tra reti e assist negli ultimi diciotto mesi, rappresenta il profilo ideale per il salto di qualità granata, ma la trattativa si preannuncia un complesso intreccio diplomatico e fiscale. A gennaio il DT granata aveva virato su Obrador (in prestito dal Benfica ) di fronte alla richiesta rossoblù di 5 milioni, ma la scadenza contrattuale imminente e il mancato accordo sull’aumento di ingaggio a Genova aprono ora uno scenario da 2-3 milioni per la sessione estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Martin, ritorno di fiamma: ma c’è l’ombra della Roma Articoli correlati Leggi anche: Zirkzee, ritorno di fiamma della Juventus ma la priorità è Mateta Torino, Baroni a rischio esonero? C’è l’ombra di un clamoroso ritorno sulla panchina!Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo... Altri aggiornamenti su Torino Martin ritorno di fiamma ma c'è... Discussioni sull' argomento Toro, svolta a sinistra: c’è l’assistman Martin nei nuovi piani; Torino, Obrador convocato dall’Under 21 spagnola; E’ già mercato: Genoa, occhi su Tonoli difensore goleador. Inter e Torino su Ostigard e Martin; Ricky Martin torna in Italia: annunciata l’unica data del tour 2026. E’ già mercato: Genoa, occhi su Tonoli difensore goleador. Inter e Torino su Ostigard e Martin Il bergamasco, titolarissimo nel Modena, da tempo è seguito dagli osservatori rossoblù. I nerazzurri valutano il norvegese, mentre i granata sondano per l’esterno sp - facebook.com facebook Calciomercato Torino: Martin idea per la fascia sinistra x.com