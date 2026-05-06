Roma Pellegrini salta il Parma | obiettivo derby

Lorenzo Pellegrini non sarà a disposizione per la partita contro il Parma, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare l’allenamento e a saltare la prossima trasferta. La sua assenza rappresenta un cambiamento importante per la formazione giallorossa, che si prepara ad affrontare la gara di domenica allo stadio Tardini. Il capitano della Roma dovrà dunque attendere un intervento di recupero prima di rientrare in campo.

La rincorsa di Lorenzo Pellegrini verso il rettangolo verde subisce un rallentamento forzato che costringerà il capitano della Roma a dare forfait per la delicata trasferta di domenica prossima allo stadio Tardini. Nonostante il calendario segni esattamente i trenta giorni previsti per la riabilitazione, il numero 7 non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per il match contro il Parma. La prudenza dello staff medico appare dettata dalla necessità di evitare ricadute dopo la lesione al flessore della coscia destra rimediata lo scorso 10 aprile durante la sfida casalinga contro il Pisa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, le condizioni del centrocampista sono monitorate quotidianamente, ma le probabilità di vederlo nella lista dei convocati per la prossima sfida di campionato sono ormai ridotte al minimo.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, infermeria bollente: Dovbyk vede la luce, Pellegrini punta il derbyIl 2-0 al Dall’Ara ha restituito ossigeno alla classifica, eppure il cantiere dell’infermeria resta il dossier più caldo a Trigoria. Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa LeagueIl numero sette romanista entra dalla panchina e segna il gol del pareggio rispondendo al vantaggio dell'ex Juventus. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, buone notizie a centrocampo: Koné torna in gruppo. A parte Pellegrini e Dovbyk; Chi salta e chi recupera per la 36^ giornata; Roma, nel weekend Dovbyk in Finlandia per l’ultimo ok prima del rientro: gli aggiornamenti; Calciomercato Roma - Gasperini spinge per il rinnovo di Pellegrini. Pellegrini, rientro a rilento: difficile la convocazione con il Parma, obiettivo derbyIl numero 7 giallorosso rientrerà difficilmente nella lista dei convocati per la sfida del Tardini. Più probabile un suo ritorno nel derby. siamolaroma.it Roma, le ultime sul rientro di Pellegrini. Intanto Gasperini spinge per il rinnovoLa Roma proverà fino alla fine a tenere vive le speranze all'interno della corsa Champions, anche se ad oggi i 3 punti di ritardo rispetto alla Juventus non sembrano cosi semplici da colmare, consider ... fantacalcio.it Quando nel 2022 passa da giovane promessa della Roma al Basilea in molti, se non tutti, pensavano che per lui il treno per il grande calcio europeo fosse ormai perso. 4 anni dopo Calafiori giocherà la partita più importante che un calciatore possa giocare co - facebook.com facebook Riforma dei poteri, ci si mette pure Milano: “Anche noi come Roma” ift.tt/RFwjiQP x.com