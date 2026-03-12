Bologna-Roma 1-1 | Pellegrini riprende Bernardeschi termina in parità il derby italiano di Europa League

Nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Bologna al Dall'Ara. Al gol di Bernardeschi, risponde Pellegrini, portando il risultato finale in parità. La partita si è conclusa senza ulteriori reti, con entrambe le squadre che si sono affrontate in modo deciso.

Il numero sette romanista entra dalla panchina e segna il gol del pareggio rispondendo al vantaggio dell'ex Juventus. Malen colpisce due pali, bocciato Zaragoza La Roma pareggia per uno a uno al Dall'Ara contor il Bologna l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Nel primo tempo meglio i padroni di casa con un Bernardeschi ispirato (fermato da un super Svilar), mentre i giallorossi non incidono anche per via di un Zaragoza (il peggiore in campo) che non si connette con il resto della squadra. Nell'intervallo Gasp cambia subito lanciando Vaz al posto dello spagnolo e la manovra romanista migliora ma a passare in vantaggio è il Bologna con Bernardeschi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Europa League, Bologna-Roma: un fischietto tedesco per il derby italianoIl conto alla rovescia sta per terminare e giovedì 12 marzo alle ore 18:45, allo stadio “Renato Dall’Ara” assisteremo al derby italiano di Europa... Derby italiano agli ottavi di Europa League: Bologna-RomaAndata al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno sette giorni dopo all'Olimpico NYON (SVIZZERA) - Roma e Bologna si sfideranno agli ottavi di Europa League in... Altri aggiornamenti su Bologna Roma 1 1 Pellegrini riprende... Temi più discussi: Le prime news sulla possibile formazione della Roma contro il Bologna; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Europa League, andata ottavi di finale: le formazioni di Bologna-Roma; Bologna-Roma: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Europa League. Europa League, Bologna-Roma 0-0 alla fine del primo tempoBologna-Roma 0-0 a fine primo tempo Bologna e Roma sono sullo 0-0 alla fine del primo tempo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Al 10’ Bernardeschi affronta Wesley al limite ... msn.com Europa League, Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi nell’andata degli ottaviTermina in parità il primo round del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Felsinei e giallorossi impattano 1-1 nell’andata degli ottavi di finale in scena al Dall’Ara, dove i rossoblù ... sportmediaset.mediaset.it Europa League, Bologna-Roma 0-0 alla fine del primo tempo Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-andata-ottavi-finale-in-campo-bologna-roma-alle-18-45-e-f - facebook.com facebook #Bologna- #Roma diretta Europa League: segui il derby italiano agli ottavi LIVE x.com