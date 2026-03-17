Vlahovic Juve il centravanti serbo è al lavoro per tornare tra i convocati contro il Sassuolo Le ultime sulle sue condizioni

Il centravanti serbo della Juventus sta svolgendo gli allenamenti per riprendersi dalla lesione e tornare a disposizione della squadra. È previsto che partecipi alla prossima partita contro il Sassuolo, in programma sabato. La squadra sta monitorando da vicino il suo stato di forma prima di inserirlo nella lista dei convocati. Vlahovic si sta preparando per rientrare in campo.

Vlahovic Juve, il classe 2000 è al lavoro per tornare tra i convocati nella sfida di sabato contro il Sassuolo. Le ultime sulle sue condizioni. La Juve ritrova il sorriso in un momento cruciale del campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arrivano segnali molto positivi riguardo le condizioni di Dusan Vlahovic. CONTINASSA JUVE, LE ULTIME L’attaccante sta lavorando intensamente per superare i problemi fisici e punta a tornare nella lista dei convocati già per la sfida contro il Sassuolo. Per Luciano Spalletti, il recupero del numero nove rappresenta una notizia vitale. Il calciatore è considerato una pedina fondamentale per l’attacco bianconero, specialmente ora che la stagione entra nel vivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il centravanti serbo è al lavoro per tornare tra i convocati contro il Sassuolo. Le ultime sulle sue condizioni Articoli correlati Vlahovic Juve, il serbo rientrerà col Sassuolo? Cosa filtra in vista del prossimo impegno e le ultime sulle sue condizionidi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve: le indiscrezioni di Sky Sport confermano il tanto atteso rientro del centravanti per la gara contro il... Leggi anche: Infortunio Kean, il centravanti ex Juve è uscito dolorante in Udinese Fiorentina. Le ultime sulle sue condizioni Juve, Vlahovic verso la convocazione contro l'Udinese Contenuti e approfondimenti su Vlahovic Juve Temi più discussi: Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione; Juve, niente Vlahovic: il serbo non rientra; Bomber Juve: tutti i nomi mercato per l'attaccante chiesto da Spalletti. David e Openda flop, Vlahovic...; Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber. Rinnovo Vlahovic ‘scontato’, la Juve fiuta la chance. Ligue 1 su DavidIl centravanti serbo apre la porta, la Juve fiuta la possibilità di rinnovare. Offerta da sei milioni più bonus, a livello dei top player della squadra. Jonathan David corteggiato dalla Ligue 1: sarà ... msn.com Juventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per LewandowskiJuventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per Lewandowski. La Juventus lavora sull’attacco: rinnovo di Vlahovic, idea Lewandowski a parametro ... tuttojuve.com De Grandis su Vlahovic e la Juve Le sue parole - facebook.com facebook #Juve e volata Champions: da #Thuram a #Vlahovic e #Holm, come stanno e quando rientrano x.com