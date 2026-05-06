A Roma si avvicinano i funerali di Antony Josue, la guardia giurata di 35 anni deceduta durante un intervento sul Grande Raccordo Anulare. La cerimonia funebre si terrà giovedì, con la città che si prepara a ricordare il suo contributo e il sacrificio fatto in servizio. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, mentre si organizzano le esequie.

Roma si prepara a dare l’addio ad Antony Josue, la guardia giurata di 35 anni morta tragicamente mentre prestava soccorso sul Grande Raccordo Anulare. Le esequie si terranno giovedì 7 maggio alle 11:30 nella chiesa di Santa Maria della Fiducia, nella borgata Finocchio. Travolto mentre aiutava un automobilista. La tragedia si è consumata all’alba di domenica, all’altezza dell’uscita di via Tuscolana. Josue si era fermato insieme a un collega per soccorrere un automobilista rimasto intrappolato in una Fiat 500 ribaltata sull’asfalto. Durante le operazioni di aiuto è sopraggiunta una vettura lanciata ad alta velocità: una Mercedes-Benz guidata da un 21enne italiano che ha travolto in pieno il 35enne.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, l’ultimo saluto ad Antony Josue: giovedì i funerali della guardia giurata morta sul Gra

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