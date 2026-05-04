Chi era Josue Antony guardia giurata 34enne ucciso in un incidente sul Gra mentre soccorreva tre persone

Un uomo di 34 anni, guardia giurata, è deceduto in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Era impegnato a soccorrere tre persone coinvolte in un altro incidente quando è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto in prossimità di un'area di servizio, e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. La vittima aveva lavorato in diversi servizi di sicurezza.

Il 34enne travolto e ucciso da un'auto, mentre soccorreva tre feriti sul Grande Raccordo Anulare di Roma, si chiamava Josue Antony ed era una guardia giurata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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