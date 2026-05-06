Roma | lotta allo spaccio a Quarticciolo 7 arresti fermato e segnalato consumatore 80enne

A Quarticciolo, a Roma, sette persone sono state arrestate in un’operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga. L’indagine è partita dal fermo di un uomo di ottant’anni, segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti, che si trovava nelle vie del quartiere in cerca di uno spacciatore. Durante le operazioni, sono stati effettuati vari arresti e sequestri di droga.

Scoperta una rete di spaccio nel Quarticciolo, con arresti e un consumatore di 80 anni segnalato alla Prefettura. La recente operazione di arresti condotta dagli agenti della Polizia di Stato ha avuto inizio seguendo un consumatore di ottant’anni, il quale si aggirava per le strade del Quarticciolo in cerca dello spacciatore da cui procurarsi sostanze psicotrope. Questa situazione rappresenta una “domanda” che alimenta il mercato della droga, una realtà diffusa che riesce a toccare trasversalmente ogni fascia di età, imprimendo un ritmo e una struttura a un’offerta che si adatta perfettamente alle esigenze del “cliente”. Questo dato,...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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