Lotta allo spaccio nel centro storico quattro arresti

Continuano i controlli per prevenire e contrastare la vendita di sostanze stupefacenti nelle zone più a rischio della città Quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico. In manette sono finiti quattro uomini, il primo, un 43enne italiano, è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo per un controllo e trovato con cinque grammi di cocaina. La perquisizione si è poi spostata nella casa del fermato, dove i militari hanno trovato oltre 30 grammi di cocaina e alcune centinaia di euro, ritenuti frutto dell’attività illecita. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Un altro intervento ha portato all’arresto di un 21enne senegalese, nella cui abitazione sono stati rinvenuti 27 grammi di eroina e 260 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 21enne è finito in manette ed è stato trasferito nel carcere di Marassi. Altri due arresti in zona Maddalena, dove i carabinieri hanno sorpreso in flagrante due senegalesi mentre cedevano una dose di crack a un 31enne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

