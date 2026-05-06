Roma l’Olimpico si conferma una fortezza in Serie A

L’Olimpico si conferma un campo difficile per le squadre di Serie A, con la vittoria della Roma contro la Fiorentina che mantiene vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita ha visto la squadra di Gasperini ottenere i tre punti fondamentali, in un momento in cui le rivali hanno perso punti nelle fixture precedenti. La vittoria rafforza la posizione della Roma in classifica, avvicinandola alle prime posizioni.

La vittoria contro la Fiorentina ha mantenuto vive le speranze per la Roma di Gian Piero Gasperini di qualificarsi per la prossima Champions League, visti anche i passi falsi delle altre contendenti. La Juventus dista solo un punto, il Milan tre mentre il Como si trova sotto ai giallorossi di due punti. A sole tre giornate dalla fine del campionato è ancora tutto da decidere in zona Europa e la trasferta di Parma sarà un crocevia importante in ottica quarto posto per i capitolini. I quattro gol rifilati alla viola confermano una solidità incredibile che ha la Roma quando gioca in casa, terza squadra ad aver ottenuto più punti nel proprio stadio dietro a Inter e Napoli.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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