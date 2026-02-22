Serie A Roma a valanga contro la Cremonese | 3-0 all’Olimpico

La Roma ha dominato la Cremonese con un risultato di 3-0 all’Olimpico, grazie a una prestazione convincente. La squadra romana ha preso subito in mano il gioco, segnando due reti nel primo tempo e chiudendo la partita con un gol nella ripresa. La Cremonese ha subito molte occasioni da gol, ma ha mancato di precisione sotto porta. I tifosi presenti allo stadio hanno applaudito la vittoria dei padroni di casa.

La Roma ha superato all’Olimpico la Cremonese per 3-0 nella gara valida per la 26ma giornata di Serie A. Reti di Cristante (59?), Ndicka (77?)e Pisilli (86?) per i giallorossi che allungano sulla Juventus e si avvicinano nel migliore dei modi al big match proprio contro i bianconeri all’Olimpico. La squadra di Gasperini è stata l’unica delle prime a vincere insieme all’Inter e ora appaia il Napoli al terzo posto con 50 punti. Ancora un ko invece per la Cremonese, che resta a 3 punti dalla zona retrocessione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Cremonese ferma la Lazio all’Olimpico, la Juve vince contro la RomaDi seguito, gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Roma avanti contro la CremoneseRoma conquista un'importante vittoria contro la Cremonese grazie a un gol nel secondo tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Calendario Roma Serie A Enilive 2025-2026: tutte le partite dei giallorossi; Alisson entra e riprende super Malen: Napoli-Roma, quattro gol e un punto a testa; Napoli Roma in tv e streaming: dove vedere la partita; Alla Roma non basta una super doppietta di Malen, il Napoli pareggia con Spinazzola e Alisson Santos.

Quando si gioca Roma - Cremonese?Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Cremonese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Roma-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Roma-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, Roma-Cremonese 3-0: i giallorossi raggiungono il Napoli e blindano il posto in Champions Milan-Parma 0-1. Il Napoli battuto in rimonta 2-1 dall'Atalanta Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-g - facebook.com facebook

FULL TIME Serie A Enilive Roma-Cremonese 3-0 Fischio finale allo stadio Olimpico #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #RomCre #RomaCremonese x.com