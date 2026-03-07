Lucas Pinheiro Braathen si conferma a Kranjska Gora dopo l’oro olimpico Odermatt fuori dal podio

Lucas Pinheiro Braathen si è confermato vincitore nel gigante di Kranjska Gora, dopo aver conquistato l’oro olimpico. Il brasiliano ha ottenuto il miglior tempo, mentre Odermatt si è classificato fuori dal podio. La gara si è svolta con numerosi scarti e sorprese, e Braathen ha mantenuto la leadership fino alla fine. La competizione ha visto la partecipazione di diversi sciatori di alto livello.

Continua il momento magico di Lucas Pinheiro Braathen. Dopo il trionfo olimpico, il brasiliano si prende la vittoria anche nel gigante di Kranjska Gora e riapre completamente la lotta per la classifica di specialità. Si tratta della settima vittoria in Coppa del Mondo per Pinheiro Braathen, la terza della carriera in gigante. Un successo netto e arrivato dopo aver chiuso la prima manche al comando, dimostrando che in questo momento il brasiliano è sicuramente il più competitivo tra le porte larghe. Rispetto alla prima manche Loic Meillard e Stefan Brennsteiner si scambiano di una posizione. Lo svizzero, infatti, conclude al secondo posto a 54 centesimi dal vincitore, mentre l’austriaco scende in terza posizione, terminando ad 80 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucas Pinheiro Braathen si conferma a Kranjska Gora dopo l’oro olimpico. Odermatt fuori dal podio Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialza Altri aggiornamenti su Lucas Pinheiro Braathen. Temi più discussi: Lucas Pinheiro Braathen: dal ritiro anticipato a un posto nella storia; Pinheiro Braathen brilla, ma non fa il vuoto in gigante: rivivi la sua prova; Energiapura celebra le sue stelle. Sviluppo e innovazione a favore degli atleti; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche. Lucas Pinheiro Braathen si conferma a Kranjska Gora dopo l’oro olimpico. Odermatt fuori dal podioContinua il momento magico di Lucas Pinheiro Braathen. Dopo il trionfo olimpico, il brasiliano si prende la vittoria anche nel gigante di Kranjska Gora e ... oasport.it Lucas Pinheiro Braathen guida il gigante di Kranjska Gora. Vinatzer sempre più in crisiIl campione olimpico Lucas Pinheiro Braathen guida la classifica dopo la prima manche del gigante di Kranjska Gora. La lotta per la vittoria sembra ... oasport.it Dall'Umbria artista sul 'podio' alle Olimpiadi invernali per un dipinto Il trionfo di Lucas Pinheiro Braathen in un'opera d'arte - facebook.com facebook Dall'Umbria artista sul 'podio' alle Olimpiadi invernali per un dipinto. Il trionfo di Lucas Pinheiro Braathen in un'opera d'arte #ANSA x.com